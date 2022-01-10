В России вступил в силу закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

С 10 января в России вступил в силу законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, характеризующееся регулярными нарушениями правил дорожного движения (ПДД).

Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что за многократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/час нарушителю будет грозить до трёх лет лишения свободы, а также материальный штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб.

Кроме того, лица, лишённые права управлять транспортным средством и обнаруженные за рулём, могут получить до двух лет колонии.

В декабре Госдума приняла законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах.