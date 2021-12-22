Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

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Госдума приняла законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах.
Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

В соответствии с поправками, если у гражданина уже есть административный штраф и он лишён прав за превышение скорости на более чем 60 км/ч, но не более 80 км/ч, либо на более чем 80 км/ч, либо за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев объезда препятствия, то за повторное такое нарушение ему уже будет грозить уголовное наказание.

Как отмечают авторы инициативы, по статистике более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают правила дорожного движения.

В начале декабря заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин рассказал подробности о работе камер фотовидеофиксации на дорогах.

По его словам, камеры выявили около 145 млн нарушений на дорогах России за год.

Начальник УГИБДД по Москве Александр Быков сообщил, что в столице зафиксировали с начала года более 400 тыс. нарушений правил дорожного движения водителями такси.

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