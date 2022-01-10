Автоэксперт Канаев прокомментировал закон об уголовном наказании для водителей-лихачей

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Полина Полетаева
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал вступивший в России в силу закон о введении уголовного наказания для злостных нарушителей, ранее привлекавшихся к ответственности за неоднократное нарушение ПДД.
Автоэксперт Канаев прокомментировал закон об уголовном наказании для водителей-лихачей
  • РИА Новости

Отмечается, что за многократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч нарушителю будет грозить до трёх лет лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

«Я считаю, что это скорее профилактическая мера, с точки зрения влияния на ситуацию и на людей, которые агрессивно водят свой автомобиль. Потому что с точки зрения контроля на дорогах стало очень сложно. Скорее всего, эта мера будет применяться к тем людям, которые нарушают ПДД гораздо больше, чем даже прописано в законе. У нас есть люди, у которых превышение не трёхкратное, а даже десятикратное», — сказал эксперт.

Он отметил, что «не стоит задача пополнить тюрьмы контингентом нарушителей ПДД».

«Но если эти люди не будут исправляться и на них не будет управы, тогда, наверное, с ними будут заниматься уже конкретно судьи. И если человек не управляем, он не платит штрафы и ездит, хотя его уже лишили прав, тогда к нему будет применяться эта мера», — добавил Канаев.

Ранее сообщалось, что в России с 10 января вступил в силу закон о введении уголовного наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения, ранее привлекавшихся к ответственности за неоднократное нарушение ПДД.

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