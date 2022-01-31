В Удмуртии развернули ещё 550 коек для пациентов с COVID-19

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В Удмуртии развернули ещё 550 коек для пациентов, заболевших COVID-19.
В Удмуртии развернули ещё 550 коек для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Новые места появились в Республиканской клинической инфекционной больнице, ГКБ №6, Можгинской районной больнице, Республиканской детской клинической больнице.

С 30 января в режим ковид-центра перевели Завьяловскую районную больницу, где развернули 150 коек для заболевших COVID-19.

«Мы оперативно реагируем на увеличение количества стационарных пациентов. Если видим, что оно растёт, разворачиваем новые места в течение 48 часов», — заявила Елена Сычёва, и. о. министра здравоохранения Удмуртии.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе с 31 января приостановили оказание плановой медпомощи ещё в трёх муниципальных образованиях — Надымском, Приуральском и Пуровском районах, передаёт «Ямал-Медиа».

В регионе дополнительно развернули более 600 коек для заболевших коронавирусом.

«Сейчас нагрузка идёт на амбулаторную службу. За прошлую неделю на номер 122 поступило более 58 тыс. звонков. Все врачи, в том числе врачи-специалисты, направлены для борьбы с новой коронавирусной инфекцией», — рассказала Мария Захарова, заместитель директора Департамента здравоохранения ЯНАО.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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