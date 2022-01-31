Диетолог Дианова дала советы по питанию людям с проблемной кожей

Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова дала советы по питанию людям с проблемной кожей.

«Тем, у кого выраженное акне, рекомендуют отказываться от приёма молочных продуктов, особенного сладкого мороженого. Иногда допускается минимальное количество сыров и очень редко — творога, так как они могут вызвать обострение», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, такие люди могут сильно реагировать на жирную пищу. Также им не рекомендуется злоупотреблять бананами.

Дианова посоветовала заменить магазинные сладости домашними.

«Печенье из магазина — это противопоказано. В нём много добавок, в том числе и сахар. Белый хлеб заменяется на рисовые, кукурузные или пшеничные лепёшки, но многие дерматологи любят ограничивать глютен. Моё мнение — просто здоровая пища», — добавила она.

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