В Севастополе продлили время работы кабинетов неотложной помощи в поликлиниках

Департамент здравоохранения Севастополя принял решение продлить время работы кабинетов неотложной помощи в поликлиниках.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На выходных организовали работу кабинетов неотложной помощи во всех поликлиниках — с восьми утра до восьми вечера», — рассказал директор департамента Виталий Денисов.

Ранее кабинеты работали по субботам с 08:00 до 14:00.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе к настоящему времени выявили 31 случай «омикрона», передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В 27 случаях заболевание протекает по типу ОРВИ, ещё у четырёх пациентов — в форме пневмонии.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.