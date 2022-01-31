В Чувашии приостановили оказание плановой медпомощи в связи с пандемией

Минздрав Чувашии принял решение приостановить оказание плановой медицинской помощи и профилактических осмотров в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает «Реальное время».

Из постановления главного санитарного врача Надежды Луговской следует, что с 31 января в регионе введён запрет на профосмотры и диспансеризацию взрослого населения, а также на медосмотры детей.

Временно не будет оказываться плановая помощь взрослым в амбулаторных условиях, за исключением пациентов, у которых отсрочка может сказаться на состоянии здоровья.

Запрет не затрагивает работу женских консультаций, стоматологий и частных медклиник.

Также стало известно, что в Самарской области началась кампания по вакцинации подростков, передаёт sova.info.

«Вакцинация детей от коронавирусной инфекции не менее важна, чем взрослых, потому что большое количество детей болели и болеют COVID-19. Иммунизация важна не только для того, чтобы защитить детей, но и с точки зрения формирования коллективного иммунитета», — заявила главный внештатный педиатр Минздрава области по Самаре, заместитель главврача городской клинической поликлиники №15 Светлана Пыркова.

Ранее вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.