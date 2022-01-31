В Самарской области вводят дополнительные меры по борьбе с COVID-19

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В Самарской области прошло заседание регионального оперштаба, в ходе которого было принято решение о введении дополнительных мер по борьбе с COVID-19.
В Самарской области вводят дополнительные меры по борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

В частности, с 1 февраля пансионаты и детдома переходят в режим обсервации.

Также будет приостановлено проведение диспансеризаций, плановых профосмотров и консультаций у узких специалистов в поликлиниках. Ограничения не затронут работу стационарных отделений.

Кроме того, вводится запрет на посещение детьми мест массового пребывания.

Тем временем в Санкт-Петербурге учеников старших классов переводят на удалёнку с 2 по 13 февраля, передаёт «Взгляд» со ссылкой на сайт городской администрации.

«Очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается», — отмечается в сообщении.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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