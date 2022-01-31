Отоларинголог рассказал о возможном воздействии «омикрона» на голосовые связки

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии «омикрона» на голосовые связки.
Отоларинголог рассказал о возможном воздействии «омикрона» на голосовые связки
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В беседе с URA.RU он заявил, что если инфекция уходит в гортаноглотку, то её слизистая оболочка находится под ударом и голос действительно может пропадать.

«Может быть явление дисфонии, когда голос становится охриплым, или явление афонии, когда голос полностью исчезает», — отметил Зайцев.

По его словам, особенно заботиться о своём горле нужно, например, тем, у кого удалены миндалины.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние сутки в России выявили 124 070 случаев COVID-19.

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