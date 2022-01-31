Депутат Огуль прокомментировал старт вакцинации подростков от COVID-19

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал начало вакцинации подростков от коронавируса в России.

В беседе с «Известиями» парламентарий указал, что подростковая вакцинация должна оказать приоритетное воздействие на распространение коронавируса, поскольку именно эта возрастная группа до сих пор не иммунизирована.

«Если кампания будет проходить активно, то изменится ситуация и в школах, вузах. Школьники и студенты войдут в нормальный учебный процесс наконец. Дистант будет отходить на второй план. Мои дети уже давно не подростки, но абсолютно точно я бы дал им разрешение на вакцинацию в числе первых», — подчеркнул депутат.

Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».