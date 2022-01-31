В Ростовской области выявили 2744 случая COVID-19 за сутки

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В Ростовской области выявили 2744 случая COVID-19 за последние сутки.
В Ростовской области выявили 2744 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

Как отмечается, медицинскую помощь в стационарах получают 2676 пациентов.

Общее число заболевших в регионе достигло 216 920, выздоровевших — более 185 тыс. 

Также стало известно, что с 1 февраля в Томской области введут ряд новых ограничений. Соответствующее решение принял оперативный штаб, передаёт vtomske.ru со ссылкой на администрацию региона.

В частности, приостанавливается плановая медпомощь, за исключением пациентов с заболеваниями или состоянием здоровья, при которых отсрочка критична.

Также в регионе запрещается проводить массовые мероприятия в заведениях общепита. Кроме того, оперштаб поручил переводить на удалёнку школы, в которых 1% учеников или 10% работников заболели коронавирусом.

Ранее Пётр Чумаков, вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор, прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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