В Чечне возбудили уголовное дело о призывах к терроризму против сына экс-судьи Янгулбаева

Следователи в Чечне возбудили уголовное дело о призывах к осуществлению террористической деятельности против сына экс-судьи Верховного суда (ВС) республики Сайди Янгулбаева Ибрагима. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

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«Судьёй Висаитовского районного суда г. Грозного в отношении Янгулбаева Ибрагима Сайдаевича заочно избрана мера пресечения в виде ареста», — приводит РИА Новости сообщение. 21 января Кадыров написал, что чеченские полицейские осуществили привод Заремы Мусаевой, супруги отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в качестве свидетеля в рамках закона. Глава Чечни также охарактеризовал экс-судью Верховного суда (ВС) республики Сайди Янгулбаева как «воплощение предательства». Как сообщало РИА Новости, ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что в Нижнем Новгороде неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Мусаеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с женой Янгулбаева.