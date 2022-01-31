В Чечне возбудили уголовное дело о призывах к терроризму против сына экс-судьи Янгулбаева

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Следователи в Чечне возбудили уголовное дело о призывах к осуществлению террористической деятельности против сына экс-судьи Верховного суда (ВС) республики Сайди Янгулбаева Ибрагима. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
В Чечне возбудили уголовное дело о призывах к терроризму против сына экс-судьи Янгулбаева
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«Судьёй Висаитовского районного суда г. Грозного в отношении Янгулбаева Ибрагима Сайдаевича заочно избрана мера пресечения в виде ареста», — приводит РИА Новости сообщение.

21 января Кадыров написал, что чеченские полицейские осуществили привод Заремы Мусаевой, супруги отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в качестве свидетеля в рамках закона.

Глава Чечни также охарактеризовал экс-судью Верховного суда (ВС) республики Сайди Янгулбаева как «воплощение предательства».

Как сообщало РИА Новости, ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что в Нижнем Новгороде неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Мусаеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с женой Янгулбаева.

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