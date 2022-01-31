В Татарстане зарегистрировали 698 случаев коронавируса за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 698 случаев коронавируса за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 698 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 48 865 жителей. Из больниц выписаны 39 128 человек, в том числе 137 за минувшие 24 часа.

Тем временем нарушения антиковидых мер выявили в Татарстане на территории 168 предприятий, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.

«Наибольший удельный вес нарушений выявлен при проверке объектов торговли. Среди основных нарушений: работа персонала без масок, отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха, запаса масок», — отметили в ведомстве.

Составлено 89 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила около 1,3 млн рублей. Один объект закрыт на десять суток за грубые нарушения.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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