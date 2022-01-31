Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с «омикроном»

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сделал прогноз по ситуации с «омикроном».

Своим мнением специалист поделился в беседе с Общественной службой новостей.

«Вы понимаете, что любые предсказания не являются абсолютно точными. Мы смотрим на примеры других стран, сколько протекает там эпидемия до пика и затем спада. По Британии мы видим, что там идёт чёткий спад. Во Франции он менее выражен. В африканских странах очень чёткое падение достаточно быстро произошло. Думаю, в России тоже начнётся падение достаточно скоро», — рассказал Анатолий Альтштейн.

Он также напомнил о важности вакцинации от коронавируса.

«Вакцинируйтесь — эпидемия закончится!» — констатировал специалист.

Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».