Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с «омикроном»
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Своим мнением специалист поделился в беседе с Общественной службой новостей.
«Вы понимаете, что любые предсказания не являются абсолютно точными. Мы смотрим на примеры других стран, сколько протекает там эпидемия до пика и затем спада. По Британии мы видим, что там идёт чёткий спад. Во Франции он менее выражен. В африканских странах очень чёткое падение достаточно быстро произошло. Думаю, в России тоже начнётся падение достаточно скоро», — рассказал Анатолий Альтштейн.
Он также напомнил о важности вакцинации от коронавируса.
«Вакцинируйтесь — эпидемия закончится!» — констатировал специалист.
Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».