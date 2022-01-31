В подмосковной Истре построят госпиталь при участии специалистов Минобороны

В подмосковной Истре построят госпиталь с поликлиникой и круглосуточным стационаром. Работы будут проходить при участии специалистов Минобороны.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы одна команда, мы работаем в тесном партнёрстве и на уровне министра, и со всей командой — и Минобороны, и наших коллег. Каждое такое партнёрство, взаимодействие делает тебя сильнее», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Со своей стороны, замминистра обороны России Тимур Иванов отметил, что с учётом опыта не просто строительства, а эксплуатации есть обратная связь от врачей и пациентов.

«Я считаю, что эта больница будет одной из самых современных. Сюда поставлено огромное количество оборудования. Госпиталь может оказывать совершенно разнопрофильную медицинскую помощь», — добавил он.

Поликлинику планируется открыть к 1 апреля 2022 года, остальные подразделения — к 9 мая.

Оба новых объекта войдут в состав Истринской областной клинической больницы, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее сообщалось, что российское правительство поможет Пермскому краю со строительством новой инфекционной больницы и выделит на это 1 млрд рублей.