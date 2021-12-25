Правительство выделит 1 млрд рублей на строительство инфекционной больницы в Пермском крае

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Российское правительство поможет Пермскому краю со строительством новой инфекционной больницы и выделит на это 1 млрд рублей, такое поручение уже дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство выделит 1 млрд рублей на строительство инфекционной больницы в Пермском крае
  • Legion-Media

«Пермская краевая инфекционная больница расположена в деревянных корпусах 1876—1917 годов постройки. Её техническое состояние не соответствует современным нормам и требованиям, там невозможно организовать высокотехнологичную помощь больным», — сообщили в правительстве.

Посещая объект во время рабочей поездки, Мишустин ознакомился с проектом новой инфекционной больницы, которая рассчитана на 230 коек. Он пообещал предоставить региону федеральное финансирование, клинику планируется возвести к 2023 году.

Как сообщалось ранее, до 2024 года в Москве начнут работу ещё более 30 поликлиник и больничных корпусов.

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