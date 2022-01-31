В Кемеровской области зафиксировали 821 случай COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области зафиксировали 821 случай COVID-19 за последние сутки.
В Кемеровской области зафиксировали 821 случай COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в области заболели 95 640 жителей, выздоровели 85 733. На лечении находятся 8003 пациента.

Также стало известно, что в Севастополе за минувшие 24 часа выявили 442 случая коронавируса. Из больниц выписаны 25 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 57 569.

Прививку от COVID-19 сделали 294 257 человек. Оба этапа вакцинации прошли 280 697 жителей.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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