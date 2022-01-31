В Приморье рассказали о масштабах соцподдержки жителей региона в 2021 году

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В прошлом году почти каждый третий житель Приморского края получил денежную выплату в рамках 84 мер социальной поддержки. Всего на эти цели власти направили 25 млрд рублей.
В Приморье рассказали о масштабах соцподдержки жителей региона в 2021 году
  • Legion-Media

Как уточняет ИА PrimaMedia, общий объём расходов на социальную политику в 2021 году составил 49,5 млрд рублей — это 30% всех расходов краевого бюджета.

Наряду с этим «Тамбовский курьер» сообщает, что Тамбовской области выделено более 40,5 млн рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Данное решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее стало известно, что в России с 1 февраля материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам, а также ряд других выплат будут проиндексированы на 8,4%.

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