В Приморье рассказали о масштабах соцподдержки жителей региона в 2021 году
- Legion-Media
Как уточняет ИА PrimaMedia, общий объём расходов на социальную политику в 2021 году составил 49,5 млрд рублей — это 30% всех расходов краевого бюджета.
Наряду с этим «Тамбовский курьер» сообщает, что Тамбовской области выделено более 40,5 млн рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Данное решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».
Ранее стало известно, что в России с 1 февраля материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам, а также ряд других выплат будут проиндексированы на 8,4%.