В Ставропольском крае подтвердили 1451 случай COVID-19 за сутки

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В Ставропольском крае подтвердили 1451 случай COVID-19 за последние сутки, госпитализировали 136 человек.
В Ставропольском крае подтвердили 1451 случай COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

С начала пандемии в регионе заболели 143 737 жителей. Выздоровели 125 426 человек, в том числе 907 за минувшие 24 часа.

«В борьбе с COVID-19 помогает вакцинация. На сегодняшний день оба компонента вакцины получили почти 1 058 000 ставропольчан», — отметил Владимиров.

Также стало известно, что в Мурманской области с 1 февраля вводят новые ограничительные меры из-за коронавируса. Как передаёт Nord-News, об этом заявил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании правительства.

В частности, отменяются массовые мероприятия, до 50% сокращается наполняемость фитнес-центров, библиотек и бассейнов, 50% государственных и муниципальных сотрудников переходят на удалёнку.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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