В Иркутской области зарегистрировали 927 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 927 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Всего в регионе за время пандемии заболели 171 344 жителя.

Тем временем в тюменской поликлинике №14 подросткам сделали первые прививки от коронавируса, передаёт «Вслух.ру».

Как заявила заведующая педиатрическим отделением медучреждения Инесса Питухина, за прошедшую неделю 69 родителей дали согласие на вакцинацию своих детей.

Она также отметила рост заболеваемости среди несовершеннолетних и напомнила о необходимости прививаться.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.