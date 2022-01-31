В Удмуртии выявили 1221 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 1221 случай COVID-19 за последние сутки, госпитализировали 109 человек.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В связи с лёгким течением болезни в поликлиниках наблюдаются 13 299 пациентов. Выздоровел за минувшие 24 часа 431 житель.

Всего в республике за время пандемии заболели 89 628 человек, из больниц выписаны 76 649, передаёт izh.kp.ru.

Вакцинацию прошли 685 254 жителя, оба компонента вакцины получили 536 203.

Ранее Пётр Чумаков, вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор, прокомментировал ситуацию с пандемией в России.