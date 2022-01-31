В Подмосковье военный погиб в результате неосторожных действий контрактника

В Московской области военнослужащий погиб в результате выстрела, который непроизвольно совершил контрактник. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Западный военный округ.

Отмечается, что командование части вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военного.

«По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвёл непроизвольный выстрел», — заявили в округе.

В результате произошедшего погиб военнослужащий, находящийся рядом.

В сентябре сообщалось, что в Свердловской области вели розыск 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. В ЦВО заявили, что солдат отклонился от маршрута патрулирования и заблудился во время учений в лесу неподалёку от воинской части. При себе он имел оружие без боеприпасов.

Позднее солдат был найден мёртвым. Как сообщалось, он погиб от удара электрическим током.