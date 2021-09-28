На Урале начали поиск срочника, пропавшего в лесу рядом с воинской частью

Правоохранители совместно с командованием Екатеринбургского гарнизона выдвинулись на поиски пропавшего в лесу военнослужащего.

«Командованием Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что солдат отклонился от маршрута патрулирования и заблудился во время учений в лесу неподалеку от воинской части. При себе он имел оружие без боеприпасов.

Ранее в ТАСС сообщали о солдате-срочнике, который покинул воинскую часть ракетного соединения в Свердловской области с оружием. Уточняется, что речь идёт о части в посёлке Свободный.