На Урале начали поиск срочника, пропавшего в лесу рядом с воинской частью
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- РИА Новости
«Командованием Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).
Отмечается, что солдат отклонился от маршрута патрулирования и заблудился во время учений в лесу неподалеку от воинской части. При себе он имел оружие без боеприпасов.
Ранее в ТАСС сообщали о солдате-срочнике, который покинул воинскую часть ракетного соединения в Свердловской области с оружием. Уточняется, что речь идёт о части в посёлке Свободный.