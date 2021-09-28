Пропавший на Урале солдат погиб от удара током

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Солдат, пропавший на Урале, погиб от удара электрическим током.
Пропавший на Урале солдат погиб от удара током
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«Военнослужащий, пропавший в лесном массиве рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни. По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

Для выяснения обстоятельств смерти на месте работает комиссия.

Ранее стало известно, что пропавшего в лесу на Урале солдата нашли мёртвым.

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