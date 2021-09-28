Пропавшего в лесу на Урале солдата нашли мёртвым

Военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью на Урале, нашли без признаков жизни.

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Военнослужащий, пропавший в лесном массиве рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что солдат-срочник покинул воинскую часть ракетного соединения в Свердловской области с оружием.

Правоохранители совместно с командованием Екатеринбургского гарнизона выдвинулись на поиски пропавшего в лесу военнослужащего.