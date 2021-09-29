На Урале военнослужащий покончил с собой

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Военнослужащий на Урале покончил с собой, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
На Урале военнослужащий покончил с собой
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего», — цитирует РИА Новости сообщение.

По предварительным данным, это произошло перед заступлением в наряд с табельным оружием.

Как пишет URA.RU со ссылкой на источник, солдат, умерший в свердловской воинской части, работал поваром.

28 сентября сообщалось, что в Свердловской области ведётся розыск 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. В ЦВО заявили, что солдат отклонился от маршрута патрулирования и заблудился во время учений в лесу неподалёку от воинской части. При себе он имел оружие без боеприпасов.

Позднее он был найден мёртвым. Как сообщалось, солдат погиб от удара электрическим током.

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