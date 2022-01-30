Вирусолог Семёнов: инфицированный «омикроном» может стать заразным через несколько часов

Человек может стать переносчиком коронавируса уже через несколько часов после инфицирования «омикроном». Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

—«Самое неприятное, что из-за его («омикрона». — RT) быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру», — приводит ТАСС слова Семёнова в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что омикрон-штамм коронавируса выводится из организма примерно через неделю после инфицирования.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» выразил сомнение, что «омикрон» может стать последним штаммом пандемии коронавируса.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News заявил, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.