Гинцбург усомнился, что «омикрон» может стать последним штаммом коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» выразил сомнение, что «омикрон» может стать последним штаммом пандемии коронавируса.

«Я не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно. По той простой причине, что мы с вами сейчас разговариваем, а в это время возникает бесконечное количество новых вариантов возбудителей COVID-19», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов разъяснил, что повторные инфицирования коронавирусом связаны с появлением его новых штаммов.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.