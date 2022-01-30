Гинцбург усомнился, что «омикрон» может стать последним штаммом коронавируса
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«Я не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно. По той простой причине, что мы с вами сейчас разговариваем, а в это время возникает бесконечное количество новых вариантов возбудителей COVID-19», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Ранее вирусолог Сергей Нетёсов разъяснил, что повторные инфицирования коронавирусом связаны с появлением его новых штаммов.
Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.