В Минпросвещения не планируют переводить школы на дистанционное обучение

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Полностью переводить школы на дистанционное обучение не планируется. Об этом заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» министр просвещения России Сергей Кравцов.
В Минпросвещения не планируют переводить школы на дистанционное обучение
  • Legion-Media

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идёт рост заболеваемости, то регионы — это их право — принимают локально соответствующие решения», — рассказал Кравцов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность введения очередного локдауна в России из-за распространения коронавирусной инфекции.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

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