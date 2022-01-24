В Кремле заявили об отсутствии обсуждений локдаунов в России из-за коронавируса

Никакие локдауны в России в связи с эпидемиологической ситуацией в настоящее время не обсуждаются. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никакие локдауны никто не обсуждает», — ответил Песков на вопрос, может ли уровень госпитализаций в эту волну коронавируса достичь критического уровня и будет ли тогда введён локдаун.

По его словам, власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций.

По данным на 24 января, за сутки в России госпитализировали 5970 пациентов с коронавирусом, что на 3,9% ниже, чем показатель 23 января.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в стране составил 65 109.