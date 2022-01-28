Медведев прокомментировал возможность введения в России нового локдауна из-за COVID-19

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность введения очередного локдауна в России из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому, несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его мнению, в будущем локдаун может быть оправдан только в ситуации с распространением высокопатогенного варианта COVID-19.

«Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдёт», — пояснил Медведев.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакие локдауны в России в связи с эпидемиологической ситуацией в настоящее время не обсуждаются.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН  прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

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