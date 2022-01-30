Врач Мясников рассказал об осложнениях при заболевании коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об осложнениях после заболевания коронавирусом.

«После тяжёлого гриппа, после тяжёлой бактериальной инфекции, после любой тяжёлой инфекционной болезни — постинфекционные осложнения бывают всегда в том или ином проценте случаев. Ковид — не исключение, так что не надо говорить, что именно ковид даёт такое», — цитирует Мясникова РИА Новости.

По его словам, подвижные люди менее подвержены осложнениям и долгой реабилитации после инфекционных заболеваний.

Ранее Минздрав опубликовал памятку о действиях при бессимптомной и лёгкой формах течения COVID-19 и ОРВИ. Подробнее — в материале RT.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.