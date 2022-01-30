В московском Депздраве разъяснили правила вызова врача на дом

В пресс-службе столичного Департамента здравоохранения объяснили, что вызов врача на дом в Москве из-за увеличившейся нагрузки на медицинскую систему на данный момент осуществляется только к тем жителям, кто не может посетить поликлинику ввиду маломобильности или тяжёлого течения заболевания.

«В Москве вызов врача на дом осуществляется только к тем жителям, кто не может посетить поликлинику ввиду маломобильности или тяжёлого течения заболевания», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в связи с распространением варианта «омикрон» нагрузка на все звенья медицинской системы растёт, особенно это касается кол-центров, справочной медсистемы и поликлиник.

В ведомстве напомнили, что пациенты с симптомами ОРВИ могут обратиться к дежурному врачу любой поликлиники даже без предварительной записи.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по ситуации со штаммом «омикрон» в России.