В московском Депздраве разъяснили правила вызова врача на дом
«В Москве вызов врача на дом осуществляется только к тем жителям, кто не может посетить поликлинику ввиду маломобильности или тяжёлого течения заболевания», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в связи с распространением варианта «омикрон» нагрузка на все звенья медицинской системы растёт, особенно это касается кол-центров, справочной медсистемы и поликлиник.
В ведомстве напомнили, что пациенты с симптомами ОРВИ могут обратиться к дежурному врачу любой поликлиники даже без предварительной записи.
Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по ситуации со штаммом «омикрон» в России.