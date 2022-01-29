Двое детей погибли в результате отравления угарным газом на Алтае

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В результате отравления угарным газом в Алтайском крае погибли двое детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Двое детей погибли в результате отравления угарным газом на Алтае
  • РИА Новости

«Сегодня, 29 января, в посёлке Гордеевском Троицкого района получили отравление угарным газом из печи в частном жилом доме четыре человека: мать и трое детей», — приводит ТАСС сообщение.

В результате отравления газом девочка девяти лет и мальчик трёх лет погибли.

Как уточняется, женщина и её четырёхлетний ребёнок доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее на месте пожара в квартире в Норильске обнаружили тела двоих детей трёх и пяти лет, ещё одного ребёнка госпитализировали.

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