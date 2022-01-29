Двое детей погибли в результате отравления угарным газом на Алтае
- РИА Новости
«Сегодня, 29 января, в посёлке Гордеевском Троицкого района получили отравление угарным газом из печи в частном жилом доме четыре человека: мать и трое детей», — приводит ТАСС сообщение.
В результате отравления газом девочка девяти лет и мальчик трёх лет погибли.
Как уточняется, женщина и её четырёхлетний ребёнок доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.
Ранее на месте пожара в квартире в Норильске обнаружили тела двоих детей трёх и пяти лет, ещё одного ребёнка госпитализировали.