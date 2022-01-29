Двое детей погибли в результате пожара в квартире в Норильске

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На месте пожара в квартире в Норильске обнаружили тела двоих детей трёх и пяти лет, ещё одного ребёнка госпитализировали.
Двое детей погибли в результате пожара в квартире в Норильске
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«В ходе ликвидации возгорания в квартире... обнаружены тела двух мальчиков трёх и пяти лет с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия высоких температур», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

Отмечается, что ещё одного мальчика 15 лет, найденного спасателями, доставили в больницу. По данным следствия, в квартире жила семья с тремя детьми. На момент пожара родители были на работе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ранее сообщалось, что во время тушения пожара в Архангельской области сотрудники МЧС обнаружили тела пяти человек, четверо из которых — дети.

Следствие рассматривает неисправность электроплиты в квартире семьи как одну из версий причины возникшего пожара.

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