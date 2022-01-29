При тушении пожара в Архангельской области обнаружили тела пяти человек

Во время тушения пожара в Архангельской области сотрудники МЧС обнаружили тела пяти человек, четверо из которых — дети.

«По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. В ходе тушения пожара обнаружены тела пяти человек, из них четыре ребёнка», — сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре в здании гостиницы в селе им. Полины Осипенко Хабаровского края.

Спасатели боролись с огнём на протяжении более шести часов, возгорание удалось ликвидировать.