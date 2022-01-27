Пожарные локализовали возгорание в гостинице в Хабаровском крае
- РИА Новости
«В 10:30 (хбр) руководителем тушения пожара дана локализация пожара в здании гостиницы. Расчёты ликвидировали очаги открытого горения. Ведется проливка и разбор пострадавших от пламени конструкций», — говорится в сообщении краевого главка МЧС.
На месте происшествия работают дознаватели, устанавливаются причины возгорания.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 21:10 по мск. Здание гостиницы покинули 17 человек, о пострадавших данных не поступало.