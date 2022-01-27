Пожарные локализовали возгорание в гостинице в Хабаровском крае

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Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в здании гостиницы в селе имени Полины Осипенко Хабаровского края, очаги открытого горения ликвидированы.
Пожарные локализовали возгорание в гостинице в Хабаровском крае
  • РИА Новости

«В 10:30 (хбр) руководителем тушения пожара дана локализация пожара в здании гостиницы. Расчёты ликвидировали очаги открытого горения. Ведется проливка и разбор пострадавших от пламени конструкций», — говорится в сообщении краевого главка МЧС.

На месте происшествия работают дознаватели, устанавливаются причины возгорания.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 21:10 по мск. Здание гостиницы покинули 17 человек, о пострадавших данных не поступало.

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