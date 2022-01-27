Спасатели на протяжении шести часов тушат пожар в гостинице в Хабаровском крае

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Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар в гостинице в селе имени Полины Осипенко Хабаровского края на протяжении шести часов, открытое горение ещё не удалось ликвидировать, заявила пресс-секретарь краевого главка МЧС Екатерина Потворова.
Спасатели на протяжении шести часов тушат пожар в гостинице в Хабаровском крае
  • © 27.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 21:10 по мск. Здание гостиницы покинули 17 человек, о пострадавших данных не поступало.

«Локализацию ещё не дали, потому что до сих пор борются с пламенем, по ходу разбирают конструкции, ведут проливку... Загорелась крыша по всей площади здания — это 790 квадратов, порядка 800», — сказала Потворова в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на танкере в Чёрном море произошло возгорание

Пострадавших в результате происшествия нет, угроза окружающей среде не фиксировалась.

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