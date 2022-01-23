В Чёрном море на танкере с российским экипажем вспыхнул пожар

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На танкере в Чёрном море произошло возгорание, экипаж эвакуирован. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В акватории Чёрного моря... загорелся танкер «Almuntazah» под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании», — приводит агентство сообщение.

Пострадавших нет, экипаж в составе семи российских граждан эвакуирован.

Уточняется, что на борту находится свыше 700 т мазута.

Инцидент произошёл в пяти км от мыса «Железный рог». 

Отмечается, что из Новороссийска к месту происшествия направились два аварийно-спасательных судна.

В августе за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

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