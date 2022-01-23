В Чёрном море на танкере с российским экипажем вспыхнул пожар
«В акватории Чёрного моря... загорелся танкер «Almuntazah» под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании», — приводит агентство сообщение.
Пострадавших нет, экипаж в составе семи российских граждан эвакуирован.
Уточняется, что на борту находится свыше 700 т мазута.
Инцидент произошёл в пяти км от мыса «Железный рог».
Отмечается, что из Новороссийска к месту происшествия направились два аварийно-спасательных судна.
В августе за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.