В Тюменской области заявили о росте числа обращений в кол-центр 122 в пять раз
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
«Мы видим резкий скачок обращений граждан на горячую линию 122, в другие оперативные кол-центры. Люди обращаются за консультациями по поводу симптомов, тестирования, ревакцинации», — заявила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.
По её словам, при необходимости к работе подключаются врачи.
Также стало известно, что в Твери планируют открыть детский инфекционный ковид-госпиталь. Об этом информирует tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство. Его создадут на базе городской детской больницы №3.
Медучреждение будет рассчитано на 100 коек. Как ожидается, госпиталь начнёт работу в середине февраля 2022 года.
Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».