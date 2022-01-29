В Тульской области подтвердили 890 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.
Уточняется, что после COVID-19 выздоровели за минувшие 24 часа 240 человек.
Также стало известно, что в Челябинске начала работу новая ковидная поликлиника, в которой можно сдать экспресс-тест, оформить больничный и получить лекарства, передаёт «МИР 24».
В поликлинике работает восемь бригад. Обратиться за помощью могут жители всех районов города.
Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».