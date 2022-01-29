В Нижегородской области зарегистрировали 1811 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе достигло 250 367. Всего же выписаны 226 476 человек, включая 712 за минувшие 24 часа.
В целом за сутки в России выявили 113 122 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».