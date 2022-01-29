В Татарстане выявили 506 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 506 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего в республике заболели 47 536 жителей. Выписаны 38 939 человек, в том числе 130 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области началась вакцинация подростков от коронавируса. Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

«Сначала совместно с инструктором родитель или законный представитель пациента (а после 15 лет — и сам пациент) заполняют заявление и согласие на проведение профилактической прививки, а также анкету. Далее пациенты проходят на осмотр к педиатру и делают прививку», — заявил заведующий поликлиникой №5 ДГКБ Ульяновска Владимир Деменков.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».