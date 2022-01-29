В Ростовской области зафиксировали 1885 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области зафиксировали 1885 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что в настоящий момент в ковидных госпиталях находятся 2464 пациента.

Общее число заболевших в регионе достигло 211 835, выздоровевших — 184 тыс.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 113 122 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».