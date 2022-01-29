В Кировской области подтвердили 919 случаев коронавируса за сутки

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В Кировской области подтвердили 919 случаев коронавируса за последние сутки.
В Кировской области подтвердили 919 случаев коронавируса за сутки
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Уточняется, что в настоящий момент на лечении в больницах находятся 2468 пациентов, на амбулаторном лечении — 29 634 с гриппом и ОРВИ, а также 14 599 с COVID-19.

По данным штаба, за 24 часа были выписаны 189 человек.

Также стало известно, что детское инфекционное отделение в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге вновь открыто на приём. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

В данном отделении предусмотрено 46 коек.

Боксы и палаты расчитаны на одно- или двухместное размещение.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».

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