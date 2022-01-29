В Оренбургской области зарегистрировали 945 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 945 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 115 575. Были выписаны после выздоровления 101 379 человек в регионе, в том числе 252 пациента — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области сформировали запас лекарств для лечения COVID-19 на полтора — два месяца. Средства направляются из регионального бюджета, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на заместителя губернатора Ольгу Кузнечевских.

«Система здравоохранения Тюменской области готова ко всем возможным рискам. Но если мы не будем соблюдать элементарные меры предосторожности каждый на своём рабочем месте, в своей семье, это будет долгий по времени период», — заявила Кузнечевских.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».