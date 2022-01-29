В Омской области выявили 734 случая коронавируса за сутки

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В Омской области выявили 734 случая коронавируса за последние сутки.
В Омской области выявили 734 случая коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Из новых заболевших 676 лечатся на дому, госпитализированы 58.

Всего в регионе заболели 140 866 человек.

Вакцинацию прошли 1 093 598 жителей,  завершили иммунизацию — 834 094.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге на амбулаторном лечении от COVID-19 находятся 72 тыс. человек, передаёт ФБА «Экономика сегодня». Инфекция у них протекает в лёгкой форме.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».

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