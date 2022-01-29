В Иркутской области зафиксировали 909 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 909 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 169 443.

«Госпитализированы 152 пациента, а всего в стационарах находится 2751 больной», — уточнили в штабе.

Выздоровел в Иркутской области за последние 24 часа 241 человек, всего — 153 878.

Также стало известно, что несколько поликлиник в Самаре заявили о приостановлении приёма взрослого населения из-за пандемии, передаёт volga.news.

Уточняется, что врачи общей практики, терапевты и узкие специалисты временно принимают людей только по неотложным показаниям.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».