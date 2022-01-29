В Пермском крае подтвердили 2588 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 2588 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 179 798.

«Показатель заболеваемости за последние сутки составил 99,6 на 100 тыс. населения», — рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что с понедельника, 31 января, все школы Ульяновской области уходят на дистант, который должен продлится неделю, передаёт mosaica.ru. Такое решение принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона.

Удалённое обучение на этот же период будет организовано в колледжах и техникумах. В очном формате будут проводиться практические занятия лишь для студентов-медиков.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».