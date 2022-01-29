В Удмуртии выявили 1035 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 1035 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки. За 24 часа в регионе были госпитализированы 137 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Отмечается, что 727 пациентов ковидных стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, 128 — в тяжёлом.

Под медицинским наблюдением среди тех, у кого заболевание проходит в лёгкой форме, находится 10 491 человек.

Выписан за минувшие 24 часа 421 житель.

Также izh.kp.ru со ссылкой на начальника управления образования городской администрации Наталью Гвоздкову передаёт, что, по данным на 28 января, 14 школ Ижевска переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ и COVID-19.

Со следующей недели обучение в этих учреждениях должно возобновиться в очном формате.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».