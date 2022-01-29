В Удмуртии выявили 1035 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 1035 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки. За 24 часа в регионе были госпитализированы 137 жителей.
В Удмуртии выявили 1035 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Отмечается, что 727 пациентов ковидных стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, 128 — в тяжёлом.

Под медицинским наблюдением среди тех, у кого заболевание проходит в лёгкой форме, находится 10 491 человек.

Выписан за минувшие 24 часа 421 житель.

Также izh.kp.ru со ссылкой на начальника управления образования городской администрации Наталью Гвоздкову передаёт, что, по данным на 28 января, 14 школ Ижевска переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ и COVID-19.

Со следующей недели обучение в этих учреждениях должно возобновиться в очном формате.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить